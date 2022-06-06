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Известный актер высказался об избалованности москвичей

Известный актер высказался об избалованности москвичей
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Об избалованности москвичей высказался актер Виктор Добронравов, известный по ролям в фильмах «Чемпион мира» и «Стрельцов», а также в сериале «Не родись красивой». Его процитировал «Москвич Mag».

«Если говорить коротко, они более избалованные, нежели жители других городов. Москва дает очень много возможностей. Так уж заведено, что это центр всего в нашей стране», — сказал Добронравов.

Актер выразил благодарность своим родителям, которые в начале 1990-х приняли решение о переезде из глубинки в столицу. «Если ты подвижный человек, то найдешь здесь занятие на любой вкус», — подчеркнул он.

«В Москве около 200 театров, в любом другом городе — два-три. Для москвичей поход в театр — это что-то будничное, а когда приезжаешь в регионы — там все в вечерних платьях и костюмах, для них театр — это праздник», — продолжил Добронравов. Он подчеркнул, что культурная жизнь, к которой он наиболее привязан, в столице бурлит, как и любая другая.

Ранее исполнивший главную роль в сериале «Тихий Дон» актер Евгений Ткачук сравнил жизнь в Москве и Санкт-Петербурге.

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