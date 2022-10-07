Известная певица назвала жителей Москвы избалованными

Избалованными назвала жителей Москвы известная певица, экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина. В интервью «Москвич Mag» она добавила, что москвичи вечно куда-то торопятся.

«В Москве ритм жизни, как и в любом мегаполисе, достаточно скоростной, поэтому, когда ты приезжаешь в какой-то другой город, то видишь, что там люди более расслабленные: не так суетятся, не так торопятся», — сказала Катина.

Артистка уточнила, что в других российских городах люди добрее и живут совсем иначе. По ее мнению, приезжая в столицу, они начинают со всеми конкурировать и пытаться добиться успеха любой ценой.

Ранее отличительную черту коренных москвичей назвал исследователь Никита Петров. «Мы очень любим ходить пешком», — сказал он.