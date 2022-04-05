Кардиолог дала инструкцию по быстрому избавлению от панической атаки

Инструкцию по быстрому избавлению от панической атаки дала врач-кардиолог, сердечный психолог Анна Кореневич. Ее процитировала «Вечерняя Москва».

«Если у вас паническая атака, я рекомендую приседания, отжимания от пола. Самое лучшее упражнение — планка. Постойте в ней около трех минут, а лучше все пять», — посоветовала Кореневич.

По ее словам, хотя нередко у страдающих паническими атаками людей случаются приступы тахикардии, в данном случае на этот счет можно не беспокоиться. «Ничего с вашим сердцем не произойдет. От данных упражнений оно, наоборот, быстрее успокоится», — заверила кардиолог.

Кореневич добавила, что отличными способами борьбы с паническими атаками являются пробежка и прыжки на скакалке. «Главное — это физическая активность», — сказала она.

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