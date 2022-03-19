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Психотерапевт объяснил связь спорта и психического здоровья

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Психотерапевт объяснил связь спорта и психического здоровья
Фото: bruce mars / Unsplash

Врач-психотерапевт, спортивный психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин объяснил, как спорт связан с психическим здоровьем. Об этом он рассказал «Мосленте».

«XX век называли веком депрессии, XXI называют веком тревоги. Стресс предшествует тревожному расстройству, которое, в свою очередь, переходит в панические атаки и затем трансформируется в отсутствие дееспособности человека», — пояснил специалист. Он заявил, что эффективным способом справляться с душевными переживаниями является спорт.

По словам психотерапевта, регулярные физические нагрузки помогают поддерживать стабильное психическое состояние и оставаться продуктивным. «В своей психологической практике я всегда в первую очередь рекомендую добавить спорт в терапевтический процесс, так как это повышает результативность нашей работы», — заключил Фомин.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов дал рекомендации тревожным людям о том, как не ухудшить свое эмоциональное состояние.

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