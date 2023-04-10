Раскрыты способы избавления от трупного запаха в квартире

Способы избавиться от трупного запаха в квартире раскрыл в интервью порталу «Страсти» владелец клининг-бизнеса Артем. По словам специалиста, продукты разложения лучше убрать из помещения как можно быстрее — в течение двух недель.

Если тело пролежало в комнате менее указанного срока, эксперт посоветовал зачистить пол, снять линолеум или паркет, отмыть покрытие и провести дезинфекцию. В случае, если труп находился в квартире более двух недель, лучше очистить помещение полностью, то есть «до бетона».

«Уборка следов смерти животного, будь то собака или кошка, и человека практически ничем не отличается. Вся разница — в размерах. После смерти собаки также образуется протечка и снимается паркет», — добавил специалист.

Для такой чистки, по словам Артема, не требуется специальных средств: подойдут стандартные дезинфицирующие продукты и перекись водорода. Демонтаж покрытия после смерти также проводится стандартными инструментами для ремонта.

Ранее бизнесмен раскрыл стоимость уборки квартиры после насильственной смерти. Она стоит около 20 тысяч рублей.