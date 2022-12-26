Россиянам раскрыли способы избежать постновогодней депрессии

Способы избежать постновогодней депрессии раскрыл россиянам врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов. Как передают в Министерстве здравоохранения Московской области, в стремлении организовать праздник идеально мы можем переусердствовать и начать новый год морально и физически истощенными.

«Многие на подготовку к празднику тратят столько физических и моральных сил, что по его завершении нередко погружаются в пучину чернейшей депрессии. После чего проводят новогодние каникулы в режиме "тюленя", что, конечно, не идет на пользу организму. Однако есть способы, которые помогут встретить Новый год бодрыми и жизнерадостными», — сказал врач.

По его словам, не стоит стремиться к идеальности праздника, куда важнее просто чувствовать себя комфортно. Чтобы избежать неприятных последствий, Асанов рекомендовал не откладывать все предпраздничные дела на последние числа декабря. Например, покупать подарки и продукты лучше заранее и поэтапно. Можно не тратить силы на походы по магазинам, а воспользоваться услугами интернет-магазинов и доставки. Кроме того, имеет смысл не усердствовать в уборке, ведь близкие закроют глаза на огрехи, заявил эксперт.

«А еще, укладывая подарки под елку, не забудьте о самом важном для вас человеке — себе. Купите то, о чем давно мечтали, позаботьтесь о подарочной упаковке и вложите записку с добрыми пожеланиями», — посоветовал терапевт.

Ранее психотерапевт предупредила об опасности завышенных ожиданий на Новый год. Важно избегать перфекционизма при подготовке к празднику.