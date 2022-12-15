Психотерапевт предупредила об опасности завышенных ожиданий на Новый год

По словам психотерапевта, в последние годы у людей появилась нездоровая тенденция любой ценой выделиться на фоне окружающих. «Почему-то многим стало важно создать самый лучший праздничный интерьер, подарить окружающим идеальные подарки, чтобы они также выделялись среди остальных презентов, полученных другом или родственником от других людей. И если в такой ситуации что-то идет не по плану, это кажется катастрофой», — описала Свечникова подобное поведение.

Вместо погони за идеалом специалист порекомендовала получать удовольствие от процесса и не ставить недостижимых целей. К примеру, к выбору подарков лучше отнестись спокойно, а прогулку по магазинам воспринять как приятное событие. «Если у нас слишком завышенные ожидания, а особенно ожидания от себя, требования к себе, мы просто не успеваем по-настоящему насладиться каким-то моментом», — заключила эксперт.

Ранее главную причину депрессии в первые дни Нового года раскрыла главный психолог телепроекта «Пацанки» Любовь Розенберг. По ее словам, к унынию во время праздников склонны не умеющие отдыхать люди.