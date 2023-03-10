Опубликовано видео жестокого избиения школьника в Москве

Столичная прокуратура взяла под контроль ход проверки по этому факту. Ее материалы уже переданы в следственные органы.

Информация о серьезной травме, полученной подростком в московской школе в драке в одноклассником появилась утром пятницы, 10 марта. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Инцидент прокомментировал директор школы Виктор Дьячков. По его данным, конфликт переросший в драку возник после переписки в чате. Парней разняли учителя и другие школьники, сотрудники школы вызвали скорую помощь. Решение о госпитализации приняли врачи и мать пострадавшего. Администрация учебного заведения проводит служебное расследование.