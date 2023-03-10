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15:34, 10 марта 2023
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Опубликовано видео жестокого избиения школьника в Москве

Прокуратура передала следствию материалы проверки по видео с избиением школьника в Москве.

Опубликовано видео жестокого избиения школьника в Москве
Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Видео, на котором школьнику проломили голову, опубликовала в своем Telegram-канале прокуратура Москвы. Стало известно, что конфликт между подростками разгорелся после спора о родителях.

«По предварительной информации, утром 9 марта в результате драки между двумя учениками 2006 года рождения госпитализирован несовершеннолетний», — говорится в пресс-релизе.

Столичная прокуратура взяла под контроль ход проверки по этому факту. Ее материалы уже переданы в следственные органы.

Информация о серьезной травме, полученной подростком в московской школе в драке в одноклассником появилась утром пятницы, 10 марта. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Инцидент прокомментировал директор школы Виктор Дьячков. По его данным, конфликт переросший в драку возник после переписки в чате. Парней разняли учителя и другие школьники, сотрудники школы вызвали скорую помощь. Решение о госпитализации приняли врачи и мать пострадавшего. Администрация учебного заведения проводит служебное расследование.

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