Опубликовано видео жестокого избиения школьника в Москве
Прокуратура передала следствию материалы проверки по видео с избиением школьника в Москве.
Видео, на котором школьнику проломили голову, опубликовала в своем Telegram-канале прокуратура Москвы. Стало известно, что конфликт между подростками разгорелся после спора о родителях.
«По предварительной информации, утром 9 марта в результате драки между двумя учениками 2006 года рождения госпитализирован несовершеннолетний», — говорится в пресс-релизе.
Столичная прокуратура взяла под контроль ход проверки по этому факту. Ее материалы уже переданы в следственные органы.
Информация о серьезной травме, полученной подростком в московской школе в драке в одноклассником появилась утром пятницы, 10 марта. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.
Инцидент прокомментировал директор школы Виктор Дьячков. По его данным, конфликт переросший в драку возник после переписки в чате. Парней разняли учителя и другие школьники, сотрудники школы вызвали скорую помощь. Решение о госпитализации приняли врачи и мать пострадавшего. Администрация учебного заведения проводит служебное расследование.