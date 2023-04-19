Избиение ученика в туалете московской школы попало на видео

На кадрах школьники бьют по лицу мальчика с длинными волосами и заявляют, что он «получает за дело», а также в грубой форме советуют ему состричь свои волосы. В ответ он просит у них прощения.

Ранее в подмосковном Зеленограде охранник крупного сетевого супермаркета избил двух 16-летних подростков. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсетях.