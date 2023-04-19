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14:46, 19 апреля 2023
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Избиение ученика в туалете московской школы попало на видео

В туалете московской школы подростки избили сверстника.

Избиение ученика в туалете московской школы попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Плохие новости 18+»

Избиение сверстниками ученика в туалете одной из московских школ попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

На кадрах школьники бьют по лицу мальчика с длинными волосами и заявляют, что он «получает за дело», а также в грубой форме советуют ему состричь свои волосы. В ответ он просит у них прощения.

Ранее в подмосковном Зеленограде охранник крупного сетевого супермаркета избил двух 16-летних подростков. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсетях.

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