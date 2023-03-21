Охранник сетевого супермаркета избил подростков и попал на видео
Охранник сетевого магазина в Зеленограде избил двух подростков за недостачу на кассе.
В подмосковном Зеленограде охранник крупного сетевого супермаркета избил двух 16-летних подростков. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «МК: срочные новости».
Причиной конфликта стала пицца стоимостью 59 рублей, за которую подростки в кассе-автомате заплатили 25 рублей. Из-за недостачи представитель секьюрити догнал школьников на улице и напал на них. В результате одному из пострадавших диагностировали сотрясение мозга.
В отношении охранника возбуждено уголовное дело, сообщил источник. Мужчина заявил, что школьники неоднократно были замечены в мелких кражах из этого магазина.
Ранее в Москве охранник магазина ударом ноги отправил покупателя в больницу. Инцидент произошел на Комсомольской площади.