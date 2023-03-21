Охранник сетевого супермаркета избил подростков и попал на видео

Причиной конфликта стала пицца стоимостью 59 рублей, за которую подростки в кассе-автомате заплатили 25 рублей. Из-за недостачи представитель секьюрити догнал школьников на улице и напал на них. В результате одному из пострадавших диагностировали сотрясение мозга.

В отношении охранника возбуждено уголовное дело, сообщил источник. Мужчина заявил, что школьники неоднократно были замечены в мелких кражах из этого магазина.

Ранее в Москве охранник магазина ударом ноги отправил покупателя в больницу. Инцидент произошел на Комсомольской площади.