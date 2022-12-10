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18:31, 10 декабря 2022
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Пожилые ученые-химики пожаловались на избиения дочерью из-за квартиры в Москве

Пожилые ученые-химики пожаловались на избиения дочерью из-за квартиры в Москве
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пожилые ученые-химики, вышедшие на пенсию, в эфире федерального телеканала пожаловались на избиения собственной дочерью из-за квартиры в центре Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Со слов пенсионерки, дочь неоднократно ее избивала, а в один из дней необоснованно вызвала психиатрическую помощь, чтобы добиться признания через суд недееспособности матери», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Следователями проводится процессуальная проверка по факту появившейся информации.

Ранее избиение мужчины у входа в продовольственный магазин в подмосковном Дедовске посчитали покушением на убийство.

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