Пожилые ученые-химики пожаловались на избиения дочерью из-за квартиры в Москве

Пожилые ученые-химики, вышедшие на пенсию, в эфире федерального телеканала пожаловались на избиения собственной дочерью из-за квартиры в центре Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Со слов пенсионерки, дочь неоднократно ее избивала, а в один из дней необоснованно вызвала психиатрическую помощь, чтобы добиться признания через суд недееспособности матери», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Следователями проводится процессуальная проверка по факту появившейся информации.

Ранее избиение мужчины у входа в продовольственный магазин в подмосковном Дедовске посчитали покушением на убийство.