18:31, 10 декабря 2022
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Пожилые ученые-химики пожаловались на избиения дочерью из-за квартиры в Москве
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Пожилые ученые-химики, вышедшие на пенсию, в эфире федерального телеканала пожаловались на избиения собственной дочерью из-за квартиры в центре Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Со слов пенсионерки, дочь неоднократно ее избивала, а в один из дней необоснованно вызвала психиатрическую помощь, чтобы добиться признания через суд недееспособности матери», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Следователями проводится процессуальная проверка по факту появившейся информации.
Ранее избиение мужчины у входа в продовольственный магазин в подмосковном Дедовске посчитали покушением на убийство.