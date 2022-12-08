Избиение мужчины у магазина в Подмосковье посчитали попыткой убийства

Избиение мужчины у входа в продовольственный магазин в подмосковном Дедовске посчитали покушением на убийство, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Обвинение предъявлено 42-летнему местному жителю.

«В ходе ссоры обвиняемый подверг своего оппонента избиению, нанеся множественные удары в область головы и туловища. Прохожие пресекли преступные действия обвиняемого и вызвали на место бригаду скорой помощи. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в пресс-релизе следственного органа.

Конфликт, закончившийся избиением, произошел в среду, 6 декабря возле магазина продуктов в Дедовске. По данным ведомства, мужчины не были знакомы. Подозреваемый в побоях задержан. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК России.

Ранее мужчину госпитализировали после пьяной драки в Подмосковье. Конфликт произошел между двумя собутыльниками в одном из домов в деревне Павлино.