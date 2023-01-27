Малолетнему москвичу ампутировали пальцы после избиения отчима
После жестокого избиения отчима малолетнему москвичу ампутировали пальцы на обеих руках, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.
«Предварительно установлено, что ребенок проживал в семье с отчимом, который на протяжении длительного периода, испытывая к пасынку личную неприязнь, систематически причинял ему физические и моральные страдания, повлекшие тяжкие последствия», — сообщили в ведомстве.
ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту истязания малолетнего. Подозреваемый задержан и доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Кроме того, в подразделение ведомства пригласят и мать пострадавшего, действиям которой будет дана правовая оценка.
Ранее уголовное дело об истязании ребенка было возбуждено в Подмосковье из-за ролика, распространившегося в сети. На видео попало жестокое избиение девочки. В пояснении к ролику говорится, что родственницы систематически издевались над ней.