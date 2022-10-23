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09:50, 23 октября 2022
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В Подмосковье мать и сестра систематически издевались над ребенком

В Подмосковье мать и сестра систематически издевались над ребенком
Фото: Станислав Трифонов / «Lenta.ru»

Уголовное дело об истязании ребенка возбуждено в Подмосковье из-за ролика, распространившегося в сети. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

На опубликованные кадры попало жестокое избиение девочки. В пояснении к видео говорится, что мать и сестра систематически издевались над ней.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, совершенного преступления, даны поручения о сборе характеризующего материла на родителей ребенка. Кроме этого, следствие обратится к прокурору с ходатайством о передаче из органов МВД материалов проверки, организованной по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее подмосковный суд отправил в колонию строгого режима педофила. Мужчину признали виновным в надругательстве над 11-летней девочкой.

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