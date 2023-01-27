Мужчина избил ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки и попал на видео

«Мой сын утром ждал лифт. Открылись двери лифта — внутри мужчина возраста около 25 лет выпускает дым из рта и говорит: "Давай заходи, ты че боишься?" Сын развернулся и пошел к квартире, мужчина медленно последовал за ним, сын быстро вбежал в квартиру. Через минут пять к сыну пришел одноклассник, и они вместе спустились на лифте на 1-й этаж. Открываются двери лифта, и стоит этот же мужчина», — рассказала мать пострадавшего в чате дома.

В этот момент неизвестный схватил одного ребенка и потащил его в дальний угол подъезда, где нет камер. Там он нанес мальчику несколько ударов по голове и лицу, пока второй ребенок звонил отцу с просьбой о помощи. Звонок взрослому испугал злоумышленника, и тот оставил мальчиков в покое. В результате у пострадавшего диагностировали ушиб носа и черепно-мозговую травму.

«Вчера после школы сын увидел снова этого мужчину, сидящего на лавке возле подъезда. Ребенок боится ходить в подъезде один и ездить в лифте. Прикрепляю видео, может кто узнает. Прошу помочь и сообщить любые известные сведения об этом человеке», — добавила мать мальчика.

Пользователи сети предположили, что нападавший — сосед, которому мальчик сделал что-то плохое.

«В шортах, значит живет в этом подъезде. Сосед ваш. Сын, наверное, что-то нехорошее сделал ему», «Кто бы что не говорил, подростки, конечно, не блещут мозгами, нет уважения к взрослым. Но бить детей? Вы подумайте, если ваших детей кто-то также ударит», «Ужас. Желаю мальчику скорейшего выздоровления», — прокомментировали юзеры.

Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Полицейскими было установлено, что несовершеннолетнего ребенка 2008 года рождения мужчина схватил за капюшон при выходе из лифта и нанес телесные повреждения, с которыми ребенок обратился в медучреждение. «Полицейские опрашивают очевидцев, изъята запись с камер видеонаблюдения», — рассказали «Мосленте» в пресс-службе службе МВД.

Ход расследования уголовного дела по факту нанесения побоев подростку контролирует прокуратура. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье по статье 116 («Побои») УК РФ.

Ранее в Подмосковье группа девушек-подростков записала на видео избиение сверстницы. По данному факту областная прокуратура организовала проверку.