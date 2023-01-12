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14:52, 12 января 2023
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В Подмосковье группа девушек-подростков записала на видео избиение сверстницы

В Подмосковье группа девушек-подростков записала на видео избиение сверстницы
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

В Подмосковье группа девушек-подростков записала на видео избиение сверстницы. По данному факту областная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Люберецкой городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области также организовало проверку. Сейчас правоохранители устанавливает всех участников конфликта.

Как сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня», знакомые заманили девочку в один из подъездов и избили из-за ревности. Несколько человек били ее ногами по голове и телу.

Ранее охранник московского торгового центра «Метрополис» жестоко избил подростка на улице и попал на видео.

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