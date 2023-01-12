В Подмосковье группа девушек-подростков записала на видео избиение сверстницы
В Подмосковье группа девушек-подростков записала на видео избиение сверстницы. По данному факту областная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа.
«В ходе проверки, проведение которой поручено Люберецкой городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области также организовало проверку. Сейчас правоохранители устанавливает всех участников конфликта.
Как сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня», знакомые заманили девочку в один из подъездов и избили из-за ревности. Несколько человек били ее ногами по голове и телу.
Ранее охранник московского торгового центра «Метрополис» жестоко избил подростка на улице и попал на видео.