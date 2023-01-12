В Подмосковье группа девушек-подростков записала на видео избиение сверстницы. По данному факту областная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Люберецкой городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области также организовало проверку. Сейчас правоохранители устанавливает всех участников конфликта.