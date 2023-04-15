Москвичку избили в хаммаме пятизвездочного турецкого отеля

Немец напал и избил туристку из Москвы металлическим ковшом в хаммаме пятизвездочного отеля в Турции. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, конфликт произошел после того, как мужчина начал выгонять россиянку из хаммама, аргументируя тем, что там могут купаться только турчанки. После того, как женщина раскрыла свою национальность, мужчина еще больше разозлился, плеснув ей в лицо кипятком. Кроме того, он нанес несколько ударов ковшом по ее лицу.

Туристка обратилась в администрацию отеля, но там в знак компенсации ей предложили лишь бесплатный массаж, указав, что камер в хаммаме нет и немец скоро съедет из номера. Однако еще какое-то время женщине пришлось жить в одном отеле с обидчиком со страхом вновь быть избитой.

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