Вооруженное нападение на пассажира столичного метро попало на видео

Нападавшего быстро нашли с помощью системы камер наблюдения столичного метро. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за убийство, покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Подозреваемый объяснил, что напал на человека из-за конфликта на станции.

Ранее драка мужчин в вагоне московского метро попала на видео.