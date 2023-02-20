10:15, 20 февраля 2023
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Вооруженное нападение на пассажира столичного метро попало на видео
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Нападение вооруженного ножом мужчины на пассажира московского метрополитена попало на видео, злоумышленника задержали, сообщает прокуратура Москвы. Потерпевший госпитализирован.
«Около 16 часов 18 февраля на выходе из вестибюля станции "Киевская" московского метрополитена мужчина в ходе конфликта нанес ножом своему оппоненту четыре удара в область головы, шеи и грудной клетки», — говорится в в пресс-релизе.
Нападавшего быстро нашли с помощью системы камер наблюдения столичного метро. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за убийство, покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Подозреваемый объяснил, что напал на человека из-за конфликта на станции.
Ранее драка мужчин в вагоне московского метро попала на видео.