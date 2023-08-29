Люди
22:21, 29 августа 2023
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Издевающиеся над животными пенсионерки в Подмосковье попали на видео

В Наро-Фоминске две пенсионерки убивали животных в «религиозных» обрядах.

Издевающиеся над животными пенсионерки в Подмосковье попали на видео
Кадр: Telegram-канал SHOT

В подмосковном Наро-Фоминске две пенсионерки систематически убивали животных в псевдорелигиозных обрядах. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

По информации канала, женщины проводят сектантские обряды, убивают при этом собак и коз и складывают их трупы возле своего участка. В опубликованном ролике очередная собака едва не стала жертвой живодерок. Женщина в платке читает молитвы, ходит вокруг животного, связывает с напарницей скотчем ему лапы, уверяя, что повезет его на прививку от бешенства.

Очевидец спас собаку и передал ее волонтерам. На пенсионерок подали заявление в полицию.

Ранее массовые смерти кошек на улицах шокировали москвичей.