Издевающиеся над животными пенсионерки в Подмосковье попали на видео

В подмосковном Наро-Фоминске две пенсионерки систематически убивали животных в псевдорелигиозных обрядах. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

По информации канала, женщины проводят сектантские обряды, убивают при этом собак и коз и складывают их трупы возле своего участка. В опубликованном ролике очередная собака едва не стала жертвой живодерок. Женщина в платке читает молитвы, ходит вокруг животного, связывает с напарницей скотчем ему лапы, уверяя, что повезет его на прививку от бешенства.