22:21, 29 августа 2023
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Издевающиеся над животными пенсионерки в Подмосковье попали на видео
В Наро-Фоминске две пенсионерки убивали животных в «религиозных» обрядах.
Кадр: Telegram-канал SHOT
В подмосковном Наро-Фоминске две пенсионерки систематически убивали животных в псевдорелигиозных обрядах. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.
По информации канала, женщины проводят сектантские обряды, убивают при этом собак и коз и складывают их трупы возле своего участка. В опубликованном ролике очередная собака едва не стала жертвой живодерок. Женщина в платке читает молитвы, ходит вокруг животного, связывает с напарницей скотчем ему лапы, уверяя, что повезет его на прививку от бешенства.
Очевидец спас собаку и передал ее волонтерам. На пенсионерок подали заявление в полицию.
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