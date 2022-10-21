Люди
15:21, 21 октября 2022
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Психолог назвал подталкивающие к супружеской измене факторы

Психолог назвал подталкивающие к супружеской измене факторы
Фото: Amanda Sixsmith / Unsplash

Факторы, чаще всего подталкивающие людей к супружеской измене, раскрыл «Мосленте» психотерапевт, психиатр и сексолог Артем Толоконин. Первым из них он назвал рождение ребенка.

Психолог назвал подталкивающие к супружеской измене факторы

Фото предоставлено PR-агентом героя

«В это время радужные картины в голове, рисующие нам идеальную жизнь, быстро рушатся о суровый семейный быт. Вечные недосыпы, капризы ребенка, и постоянная усталость женщины быстро становятся благодатной почвой для того, чтобы нервы просто не выдержали непривычной нагрузки. Чаще всего в такой ситуации первым сдается мужчина», — объяснил психиатр.

Другим фактором психиатр назвал кризис среднего возраста. В это время, по его словам, мужчине и женщине особенно важно ощущать свою привлекательность и нравиться противоположному полу.

«Бывает, что причина кроется в нас самих. Например, если мужчина с детства наблюдал определенную модель поведения в своей семье, он может копировать ее во взрослом возрасте. Или он заводит романы просто для того, чтобы постоянно подтверждать собственную состоятельность, мстить авторитарной супруге или убегать от других серьезных проблем», — сказал специалист.

Толоконин добавил, что психологи чаще всего рекомендуют не воспринимать первую измену как повод для расставания. Это сигнал к тому, что над отношениями надо работать. По словам эксперта, предательство можно простить только при условии, что каждый из партнеров признает проблему и начнет с ней работать.

«Важным условием является желание вернуть доверительные отношения и сохранить союз. А вот чего не стоит делать, так это постоянно "посыпать свою голову пеплом" или наоборот, напоминать виновному о его ошибке. Только так можно преодолеть кризис и двигаться дальше», — рекомендовал Толоконин.

Ранее об изменах в браке с блогершей Диларой Зинатуллиной высказался рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов).

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