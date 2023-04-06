Россияне раскритиковали изменения внешности Филиппа Киркорова
Подписчики раскритиковали седую бороду певца Филиппа Киркорова.
Россияне раскритиковали изменения во внешности певца Филиппа Киркорова. Они негативно отреагировали на новый образ, который артист продемонстрировал на видео в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Киркоров показал себя во время поездки в Новосибирск. На кадрах ролика видно, что артист подстригся и осветлил бороду. Из одежды он выбрал цветную куртку-косуху, белую кофту и штаны с ботинками черного цвета, а из аксессуаров — беретку и солнцезащитные очки.
«Зачем вы так себя изменили. Прям старик», «Что-то странный такой Киркоров», «Вам надо перекраситься, а то прибавили себе 15 лет», «Стал похож на своего отца [артиста Бедроса Киркорова]», «Постарел лет до 70», «Какой вы тут старый», «Вроде сделал операции по омоложению, но вот веет старостью», «Обновлялся, пластику сделал и постарел лет на 30», «На себя стал не похож», «Не идет вам быть седым и заросшим», «Одежда молодого, а лицо старика», — прокомментировали пользователи сети.
Ранее Филипп Киркоров показал тело после пластической операции.