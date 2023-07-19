В Москве спустя 26 лет раскрыли изнасилование и убийство подростка

Изнасилование и убийство 16-летнего подростка Александра Кытько раскрыли спустя 26 лет, сообщает Baza. В октябре 1997 года его тело нашли в доме на улице Поликарпова в Москве.

Молодого человека задушили с помощью петли. Тогда следователи сразу нашли подозреваемого — им оказался 17-летний Дмитрий Леонов. Сначала его задержали, но уже в 1998 году прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Леонова из-за недостаточности доказательств его вины.

Следствие возобновили только в июле нынешнего года. 43-летнего Леонову вновь задержали, и в этот раз он признался в убийстве. Ему предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании. По этим статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве женщина призналась в убийстве бывшей свекрови 21-летней давности.