Убийство женщины 21-летней давности раскрыли в Москве

В Москве раскрыли убийство 61-летней женщины, совершенное в 2002 году. Бывшая невестка признала вину, сообщает ГСУ СК России по столице.

Правоохранители выяснили, что задержанная вместе с сообщником убила экс-свекровь. Фигурантка дела таким образом планировала завладеть недвижимостью женщины и своего бывшего мужа.

Россиянка пригласила пенсионерку в съемную квартиру, попросив ее как медработника сделать укол на дому. В квартире они с сообщником ударили пожилую женщину по голове металлическим предметом. Она скончалась на месте.

Тело женщины нашли в том же году в 20 метрах от проезжей части Севастопольского проспекта. Было возбуждено уголовное дело по пунктам «ж», «з» части 2 статьм 105 УК России («Убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений»). В ходе допроса обвиняемая признала вину, ей изберут меру пресечения, отметили в ведомстве.

Ранее в Подмосковье раскрыли убийство таксиста 24-летней давности. Подозреваемый вместе со знакомыми избили водителя до смерти.