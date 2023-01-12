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11:28, 12 января 2023
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В Подмосковье мужчину обвинили в изнасиловании 82-летней пенсионерки

В Подмосковье мужчину обвинили в изнасиловании 82-летней пенсионерки
Кадр: Telegram-канал «Следком»

Гражданину одного из соседних государств предъявили обвинение в изнасиловании, ограблении и покушении на убийство 82-летней жительницы подмосковного Фрязина, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

«По данным следствия, в ночь с 5 на 6 октября 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник через окно в частный дом. Угрожая убийством, он похитил у 82-летней хозяйки домовладения денежные средства, после чего изнасиловал. С целью сокрытия совершенных преступлений он, избив пенсионерку, придушил ее, поджег дом и скрылся», — говорится в пресс-релизе.

Тогда пенсионерке самостоятельно удалось выбраться из горящего здания и обратиться в полицию. Позже правоохранителям в результате проведения молекулярно-генетической экспертизы удалось установить личность преступника. На допросе он признался в содеянном. Сейчас обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что двое приезжих мужчин изнасиловали и убили пенсионерку в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья.

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