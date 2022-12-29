В Подмосковье двое приезжих мужчин изнасиловали и убили пенсионерку

Двое приезжих мужчин изнасиловали и убили пенсионерку в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Суд отправил одного из них в колонию на 23 года, второго — на десять лет.

«Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух граждан одного из соседних государств Шераеву Бахтиеру и Хамидову Рахмонкулу. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в изнасиловании и убийстве пенсионерки, а также в краже (пункт "к" части 2 статьи 105 УК РФ, часть 1 статьи 132 УК РФ, пункт "а" части 2 статьи 131 УК РФ, часть 1 статьи 158 УК РФ). Один из соучастников также признан виновным в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности жительницы Сергиева Посада (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 131 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, вечером 12 сентября 2021 года в лесу недалеко от СНТ «Приозерный» под Сергиевым Посадом подсудимые напали на пенсионерку, изнасиловали ее и после этого задушили. Мужчины скрылись с места преступления, забрав с собой мобильный телефон убитой.

Было также установлено, что в ночь с 10 на 11 сентября 2021 года один из подсудимых совершил покушение на изнасилование другой местной жительницы, с которой познакомился незадолго до этого. Женщине удалось вырваться, она сообщила о произошедшем в полицию.

Следователи выяснили, что мужчины находились на территории России незаконно. По данному факту возбудили еще одно уголовное дело.

Московский областной суд приговорил Шераева к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Хамидова — к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее стало известно, что молодой человек изнасиловал москвичку в мусорной камере многоэтажки. Против 18-летнего преступника возбудили уголовное дело.