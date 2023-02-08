Раскрыты способы начать изучение английского языка самостоятельно

Для этого можно переводить оригинальные тексты, смотреть фильмы на английском, переписываться в чате с другом-иностранцем, слушать песни или беседовать по видеосвязи.

Преподаватель рекомендует выбрать определенную систему обучения и «не распылаться» сразу на все направления. Так, если английский нужен для бизнеса, следует учить фразы и конструкции, необходимые для переговоров. В случае скорого путешествия за границу, лучше освоить фразы, помогающие заказать номер в отеле, еду в ресторане, узнать дорогу у прохожего. Регулярное повторение пройденного материала, по ее словам, помогает закрепить навыки и освежить память.

Ранее личным опытом в освоении иностранного языка поделилась известная модель, экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова.