Раскрыты способы начать изучение английского языка самостоятельно
Способы начать эффективное изучение английского языка самостоятельно раскрыла в интервью «Мосленте» преподаватель школы ВКС, эксперт по программам подготовки к кембриджским экзаменам Наталия Тутанцева.
«Прежде чем приступать к обучению, необходимо создать сильную мотивацию. Задумайтесь, для чего вам английский? Возможно, вы хотите продвинуться по карьерной лестнице, поехать за границу, познакомиться с иностранцем в сети. Иногда люди говорят, что хотят выучить иностранный язык «для себя». Но такая мотивация не заряжает. Поставьте более конкретную цель, например, читать Шекспира в оригинале или смотреть американские фильмы без перевода. Когда есть определенное намерение, гораздо легче выбрать эффективные методы обучения», — объяснила она.
Специалист рекомендует для начала выделять для ежедневных занятий хотя бы 20-30 минут. По ее словам, это гораздо продуктивнее, чем заниматься по 1,5-2 часа 2-3 раза в неделю. Практиковаться при этом можно по дороге на работу, в метро, за готовкой еды. Кроме того, в начале пути можно записаться на консультацию к преподавателю языка и получить советы, какую литературу лучше изучить.
«Основная ошибка начинающих — освоение отдельно фонетики, грамматики, лексики. Почему так важен комплексный подход? Самые совершенные знания грамматики без понимания значения слов и правильного произношения не позволят вам выразить свои мысли. И, наоборот, запоминание лексики вне контекста делает само изучение языка бессмысленным. Старайтесь, чтобы речь и язык были взаимосвязаны», — добавила эксперт.
Тутанцева советует обязательно применять знания на практике
Для этого можно переводить оригинальные тексты, смотреть фильмы на английском, переписываться в чате с другом-иностранцем, слушать песни или беседовать по видеосвязи.
Преподаватель рекомендует выбрать определенную систему обучения и «не распылаться» сразу на все направления. Так, если английский нужен для бизнеса, следует учить фразы и конструкции, необходимые для переговоров. В случае скорого путешествия за границу, лучше освоить фразы, помогающие заказать номер в отеле, еду в ресторане, узнать дорогу у прохожего. Регулярное повторение пройденного материала, по ее словам, помогает закрепить навыки и освежить память.
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