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18:44, 05 декабря 2022
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Известная модель поделилась опытом в освоении иностранного языка

Известная модель поделилась опытом в освоении иностранного языка
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Личным опытом в освоении иностранного языка поделилась в своем Telegram-канале известная модель, экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова.

«Самое главное в изучении языка — мотивация. Мне это доставляло удовольствие. Я знала, что английский обязательно пригодится», — написала знаменитость.

Решетова рекомендовала начать с просмотра фильмов на иностранном языке с русскими субтитрами. При этом она отметила и другие варианты тренинга: рассказала, что, имея базовые знания, разговаривала сама с собой вслух, читала книги, выписывала незнакомые слова и учила их, перевела раскладку телефона на английский язык. А практиковалась модель в путешествиях.

Ранее певица Гюзель Хасанова призналась в любви к татарскому языку. Она призналась, что когда говорит на татарском, то чувствует себя ребенком.

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