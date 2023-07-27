Известная 38-летняя актриса показала фигуру в купальнике

Пляжное фото опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 38-летняя актриса Ирина Темичева.

Во время отдыха на Кубе артистка устроила фотосессию на берегу океана. Она позировала в раздельном купальнике красного цвета.

«Спасатель Малибу», «Вы невероятно красивая женщина», «Шикарная», «Классно выглядишь», «Ирина-то в форме», «Сексуальная и красивая до безумия», «Фигура огонь», «Богиня на пляже», «Украшение острова», «Секси», — написали поклонники.

Ранее Ханна показала фигуру в купальнике через пять месяцев после родов.