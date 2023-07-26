Ханна показала фигуру в купальнике через пять месяцев после родов

Певица Ханна опубликовала пляжное фото на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). На снимке она показала фигуру через пять месяцев после родов.

«Ловлю дзен! Столько, сколько тут, я никогда еще не мечтала, не медитировала, не была настолько заряжена», — написала знаменитость.

Артистка позировала сидя, скрестив ноги и подняв руки над головой. На одном из мальдивских пляжей знаменитость появилась в розово-красном раздельном купальнике. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками, а волосы собрала в пучок.

32-летняя Ханна стала матерью во второй раз 9 февраля текущего года.