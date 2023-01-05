Известная актриса объяснила причину празднования Нового года за границей

Причину празднования Нового года за границей объяснила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная актриса Кристина Асмус.

Она отметила, что второй год подряд проводит праздник в Дубае, но в этот раз не хотела туда лететь.

«Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня веревки вьет. Это был красивый, теплый, уютный Новый год в компании самых близких и в окружении прекрасных людей. Мы катались на яхте, пели, танцевали и смотрели салют с самой козырной точки Дубая», — написала артистка.

Ранее стало известно местонахождение внука Пугачевой в Новый год. Праздник он встретил в городе Беверли-Хиллз штата Калифорния США.