Известная актриса пожаловалась на отсутствие «обычной» гречки в центре Москвы

Известная актриса театра и кино Надежда Михалкова пожаловалась на отсутствие «обычной» гречки в центре Москвы. В интервью «Газете.Ru» она рассказала, что ей приходится выезжать за продуктами в другие района города.

«Появились рестораны, потом еще больше ресторанов, и Патриаршие превратились в какую-то гастрономическую зону. Но для меня как для человека, который всю жизнь живет на "Патриках", это сомнительный плюс, потому что все-таки хочется выйти из дома и купить не зеленую гречку, а обычную», — поделилась артистка.

Знаменитость рассказала, что Пресненский район сильно изменился за последние годы. Актриса посетовала, что ей приходится выезжать за его пределы, чтобы купить продукты или бытовую химию, так как поблизости от Патриарших прудов практически не осталось магазинов.

По словам Михалковой, сейчас центральный район больше подходит для «тусовочной жизни», чем для семьи с детьми.

Ранее москвичи назвали плюсы и минусы жизни в «спальнике» на северо-востоке столицы.