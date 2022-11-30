Москвичи назвали плюсы и минусы жизни в «спальнике» на северо-востоке столицы

Москвичи назвали плюсы и минусы жизни в Северном и Южном Медведкове. Своим мнением о спальном районе на северо-востоке столицы они поделились с «Мослентой».

Жители отметили, что среди минусов можно выделить проблему с парковками — после сноса гаражей некуда стало ставить машины. А в парке Яуза не хватает пандусов для инвалидов и мам с колясками.

Кроме того, из Медведково стали исчезать маленькие магазинчики, рынок, где жители покупали мясо также закрылся, а ближайшая ярмарка находится довольно далеко — в Лосиноостровском.

«Торговый центр в Медведково есть, но он крохотный, толком там ничего нет. Мне кажется, хорошо бы было сделать у метро супермаркет или, как в советское время, дом быта, куда можно зайти за продуктами», — отметила одна из москвичек.

Среди плюсов района жители столицы выделили изменение транспортной инфраструктуры — до метро запустили автобусы, а время их ожидания на остановке сократилось.

«Сейчас с транспортом в районе стало очень хорошо. До метро до сих пор ходит один трамвай, зато автобусов и электробусов — штук 15. Когда я иду от дома к остановке и вижу подъезжающий трамвай, то даже не ускоряю ход, потому что через минуту приедет что-нибудь еще», — рассказала одна из собеседниц издания.

Жители Медведково также отметили, что пойма реки Яузы стала самым большим по площади парком в Европе — там сделали новые площадки, тренажеры, поставили гамаки и кафе. Вдоль реки плавают выдры, гуси и утки. Рядом для детей есть музыкальная школа, бывшая хоровая студия «Весна».

Ранее москвичи назвали плюсы и минусы жизни в одном из самых южных районов столицы.