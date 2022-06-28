Известная актриса стала жертвой обмана псевдородственницы

Известная актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России Жанна Эппле в интервью изданию «7дней.ru» пожаловалась, что стала жертвой обмана псевдородственницы.

Артистка рассказала, что к ней приехала девушка и представилась дочерью ее троюродного брата. Она назвалась Викторией, как в действительности зовут племянницу Эппле, и озвучила некоторые подробности личной жизни Жанны, чтобы втереться к ней в доверие.

Актриса оказала «родственнице» помощь при поступлении в театральный институт, покупала ей одежду, давала деньги в долг. Спустя время аферистка начала просить крупные суммы на аренду квартиры и старт бизнеса.

Эппле призналась, что обман раскрылся случайно. «Через какое-то время она пригласила меня к себе в квартиру. Я увидела паспорт. Для меня это было большое искушение… Я в него заглянула. По паспорту она была Владимировна, хотя моего брата зовут Андрей. Она начала выкручиваться, плакать…» — рассказала жертва обмана.

Ранее стало известно, что мошенники начали вымогать деньги от имени художника Никаса Сафронова.