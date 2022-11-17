Пришедшая в фастфуд в Москве с ножом известная блогерша объяснила свое поведение

На вопрос журналистки о том, зачем Максимовская бегала с ножом по Москве, блогерша заявила, что ее разозлили ее друзья нетрадиционной сексуальной ориентации. В конце она принесла извинения за свое поведение.

Ранее в сети появилось видео, на котором 18-летняя Финесс зашла в заведение «Вкусно — и точка» с ножом в руке и сообщила охраннику, что собирается зарезать знакомого. После этого она выбежала из ресторана.