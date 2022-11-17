Пришедшая в фастфуд в Москве с ножом известная блогерша объяснила свое поведение
Свое агрессивное поведение в интервью Telegram-каналу Shot объяснила пришедшая ранее в столичный фастфуд с ножом известная блогерша Юлия Финесс (Максимовская).
«Я просто находилась под действием "Алпразолама" (лекарственное средство, используемое для лечения панических расстройств, тревожных неврозов — примечание "Мосленты"), в тот момент и не отдавала отчет своим действиям. Мне просто так нравится. Это состояние», — сказала она.
На вопрос журналистки о том, зачем Максимовская бегала с ножом по Москве, блогерша заявила, что ее разозлили ее друзья нетрадиционной сексуальной ориентации. В конце она принесла извинения за свое поведение.
Ранее в сети появилось видео, на котором 18-летняя Финесс зашла в заведение «Вкусно — и точка» с ножом в руке и сообщила охраннику, что собирается зарезать знакомого. После этого она выбежала из ресторана.