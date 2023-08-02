Известная фигуристка сравнила Диснейленд и парк развлечений в Москве

Известная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских медалей Евгения Медведева сравнила парижский Диснейленд с парком развлечений «Сказка» в Москве. Видео из европейского парка аттракционов она опубликовала в своем Telegram-канале.

Спортсменка заявила, что у «Сказки» есть преимущество перед Диснейлендом. «Пришли к выводу, что в нашем парке "Сказка" намного прикольнее, потому что здесь приходится в очереди на каждый аттракцион ждать больше часа, а у нас нет столько времени. Конечно, прикольно, красиво, но это того не стоит», — пояснила она.

Ранее Медведева раскрыла подробности своих тренировок. Спортсменка рассказала, что для нее самое главное — уделять внимание технике исполнения.