Евгения Медведева раскрыла подробности о своих тренировках

Подробности о своих тренировках в беседе с «Мослентой» поделилась одна из самых известных российских фигуристок, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских медалей Евгения Медведева.

Спортсмена рассказала, что для нее самое главное это «поднять один прыжок» и уделить внимание технике исполнения. «Несколько месяцев я не прыгала, немного подзабыла, какого это. Но я уверена, что буквально через две тренировки все будет идеально», — рассказала Медведева.

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