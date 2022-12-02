Певица Гюзель Хасанова призналась в любви к татарскому языку

Популярная поп-певица, победительница проекта «Новая Фабрика Звезд» Гюзель Хасанова в беседе с «Молентой» призналась в любви к татарскому языку.

«Татарский язык — навсегда язык любви для меня. Это язык разговоров с моей семьей. Очень для меня личный и трепетный, важный и сокровенный. Это язык моего детства», — поделилась артистка. Она рассказала, что когда она жила с родителями, то слушала много татарской музыки, что безусловно нашло свой отклик и в последующем ее творчестве.

По словам исполнительницы, есть теория, согласно которой именно наша речь определяет сознание. Некоторые люди утверждают, что становятся буквально «другими личностями», когда говорят на другом языке. Хасанова призналась, что когда говорит на татарском, то чувствует себя ребенком.

«Мне будто семь, десять, иногда двенадцать лет. Я в том возрасте была очень застенчива, поэтому меня редко можно увидеть, говорящей на татарском с очень уверенным и дерзким видом», — отметила певица.

Ранее певица Сюзанна раскрыла подробности работы с известным рэпером.