Люди
19:57, 31 октября 2022
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Экс-возлюбленная Тимати объяснила принцип выбора мужчин

Экс-возлюбленная Тимати объяснила принцип выбора мужчин
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Свой принцип выбора мужчин объяснила в интервью известной журналистке Надежде Стрелец экс-возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова.

«Я считаю, что мужчина должен быть сильнее, я должна за ним тянуться. Дело в том, что я сама очень сильный человек, хотя этого и не видно. Если он не будет сильнее, я попросту его подавлю», — заявила Решетова.

Модель призналась, что состояла в отношениях с мужчинами лишь трижды. Она уверена, что выбирать нужно только лучших.

«Я воспринимаю отношения не только как способ получить тепло, ласку, создать семью, а также как школу жизни. В отношениях с человеком я должна чему-то научиться — чему-то полезному, что сделает меня лучше. У меня так и было. Надо встречаться с лучшими мужчинами, чтобы взять от них лучшее», — сказала она.

Ранее Решетова опубликовала в сети серию снимков в атласном платье-комбинации голубого цвета. Фигура экс-возлюбленной Тимати восхитила юзеров.

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