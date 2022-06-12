Известные музыканты сравнили российских и зарубежных артистов

Российских и зарубежных артистов сравнили в беседе с «Мослентой» известные музыканты и барабанщики шоу VASILIEV GROOVE братья Роман и Артем Васильевы.

По их словам, зарубежные артисты на две головы выше российских. Соответствующий вывод музыканты сделали, когда выступали на концерте популярного испанского певца.

«Один из самых первых артистов, с кем нам посчастливилось выступать, был Энрике Иглесиас. Это был незабываемый опыт. Нас поразил даже не масштаб его популярности, а именно то, как он и его команда относятся к работе. Например, саундчек был назначен на 12 часов дня, а вся его команда была в сборе уже в 11. Энрике, приехав к назначенному часу, сразу начал репетировать. Все очень слаженно и профессионально», — сказали братья Васильевы.

Ранее иностранка рассказала об отличиях российских и африканских блогеров. В Замбии есть немного блогеров, но их контент заметно отличается.