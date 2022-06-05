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Иностранка рассказала об отличиях российских и африканских блогеров

Иностранка рассказала об отличиях российских и африканских блогеров
Фото: Unsplash

Африканка Масилисо Лутумба, которая приехала учиться в московский университет, назвала в беседе с «Мослентой» главные отличия российских и африканских блогеров.

По словам иностранки, в Замбии есть немного блогеров, но их контент заметно отличается. Российские блогеры снимают сториз, выкладывают продающие посты, делают «прогревы» и ищут способы заработка на своем продукте. Иностранцы же почти не снимают сториз и не могут сделать эстетичную фотографию или оформить шапку в профиле, отметила Масилисо.

«Да и темы здесь другие. В моей стране популярны блогеры, «хайпящие» на отношениях или богатстве. Образовательными проектами почти никто не занимается», — сказала девушка.

Студентка также призналась, что начала обучение инфлюэнсеров на родине. Она раскрывает им способы развития в сети, выхода в «топ» и набора подписчиков. Однако африканцам данная отрасль не так доступна из-за дороговизны интернета.

Ранее внучка дипломата рассказала о разнице российских и итальянских мужчин. По ее словам, главное отличие — отношение к готовке и крепкому алкоголю.

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