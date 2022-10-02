Известный архитектор назвал отличительную черту москвичей

Отличительную черту москвичей назвал в интервью «Москвич Mag» известный советский и российский архитектор, проектировщик ряда наземных и подземных объектов Московского метрополитена Александр Вигдоров. По его мнению, жители столицы живут в более быстром темпе.

«Скажем по секрету. Я, например, абсолютно не позволяю себе стоять на переходе и ждать зеленого света. Я перебегаю, если улица небольшая и машин нет. А мои коллеги по работе из Казани, из Саратова мне кричат: "Александр Львович, куда же вы, мы не можем так!" Стоят и ждут», — сказал он.

Архитектор объяснил, что так же себя ведут на дорогах и жители других крупных мегаполисов — Парижа, Нью-Йорка. Это связано с тем, что живущие в огромных городах люди не могут позволить себе терять время, считает Вигдоров.

«Вся наша жизнь немножко быстрее, чем в других городах. У них все как-то медленнее происходит, они медленнее реагируют, медленнее двигаются, все размеренно», — добавил он.

Ранее отличительную черту коренных москвичей назвал исследователь Никита Петров. «Мы очень любим ходить пешком», — сказал он.