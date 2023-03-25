Известный искусствовед высказалась о новом директоре Пушкинского музея

О новом директоре Пушкинского музея Елизавете Лихачевой высказалась в личном Telegram-канале известный искусствовед и журналист Софья Багдасарова.

«Пушкинскому музею повезло, что назначили именно ее, необыкновенно трудолюбивого человека, полного идеалистических представлений о том, что искусство меняет людей к лучшему, и что культуру необходимо хранить и беречь», — написала Багдасарова.

По словам специалиста, у Лихачевой специфические имидж и манера общения, сложный юмор. Однако она «музейный» человек из искусствоведческой семьи и отличный организатор, умеет решать проблемы и вести жесткие переговоры.

Ранее сообщалось, что Пушкинский музей получил нового директора. Марина Лошак, возглавлявшая учреждение десять лет, досрочно написала заявление об уходе.