Опубликованы воспоминания инженера о жизни в послевоенном времени в Москве

Инженер Владимир Райх рассказал о жизни в послевоенном времени в Преображенском районе на востоке Москвы. Его воспоминания опубликовала «Мослента».

По воспоминаниям инженера, его отцу, начальнику цеха Московского электролампового завода (МЭЛЗ) еще до войны дали комнату в корпусе заводоуправления, где они потом жили всей семьей.

Детство Райха пришлось на начало 1950-х годов. «Это было бедное и достаточно криминальное время. Старшие ребята учили нас бегать в шестой стекловаренный цех и тырить маленькие экраны для специальных электронно-лучевых трубок. Они их потом ходили на Преображенский рынок продавать. Нам за работу платили мороженым и конфетами», — рассказал мужчина.

Он также рассказал, что до конца первого класса жил на улице Девятая Рота, а когда ему нужно было идти во второй класс в его доме устроили китайское общежитие. «Передавали китайцам вакуумное производство, чтобы они у себя его наладили, так что они к нам прислали рабочих учиться», — поделился воспоминаниями мужчина.

Кроме того, он вспомнил, что в то время в проходе между кладбищем и Преображенским рынком буквально в несколько рядов лежали, стояли и сидели покалеченные на войне и просили милостыню.

Ранее были опубликованы воспоминания очевидца о наводнениях в Москве.