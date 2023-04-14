Известный кондитер назвала мировых законодателей «сладких» трендов

Мировых законодателей «сладких» трендов назвала «Мосленте» известный кондитер Евгения Волошина, поставившая мировой рекорд за выполнение акробатических упражнений с левитирующими тортами. Специалист заявила, что в сфере сладостей моду задает Москва.

«Еще лет пять назад я была уверена, что все главные кондитерские тренды приходят к нам откуда-то из Европы. Но сейчас практически все новое и популярное создается в Москве», — отметила Волошина. По ее словам, сложившаяся ситуация связана с высоким уровнем конкуренции среди кондитеров и любовью столичных жителей к экспериментам.

Сейчас за отечественными разработками десертов следят во всем мире, заявила Волошина. «Об этом говорят и мои студенты, которые приезжают учиться из самых разных уголков мира», — добавила она.

Ранее секрет популярного отечественного торта «Птичье молоко» раскрыл его создатель, кондитер Владимир Гуральник. Он заявил, что сейчас настоящее «Птичье молоко» невозможно найти в продаже.