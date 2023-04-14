Известный кондитер назвала мировых законодателей «сладких» трендов
Кондитер Волошина назвала Москву мировым законодателем «сладких» трендов.
Мировых законодателей «сладких» трендов назвала «Мосленте» известный кондитер Евгения Волошина, поставившая мировой рекорд за выполнение акробатических упражнений с левитирующими тортами. Специалист заявила, что в сфере сладостей моду задает Москва.
«Еще лет пять назад я была уверена, что все главные кондитерские тренды приходят к нам откуда-то из Европы. Но сейчас практически все новое и популярное создается в Москве», — отметила Волошина. По ее словам, сложившаяся ситуация связана с высоким уровнем конкуренции среди кондитеров и любовью столичных жителей к экспериментам.
Сейчас за отечественными разработками десертов следят во всем мире, заявила Волошина. «Об этом говорят и мои студенты, которые приезжают учиться из самых разных уголков мира», — добавила она.
Ранее секрет популярного отечественного торта «Птичье молоко» раскрыл его создатель, кондитер Владимир Гуральник. Он заявил, что сейчас настоящее «Птичье молоко» невозможно найти в продаже.