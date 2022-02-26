Известный психолог раскрыла приемы по совладанию с гневом

Известный психолог и публицист Людмила Петрановская рассказала, как справиться с такой негативной эмоцией, как гнев. Приемы по совладанию с ним она раскрыла в своей памятке по работе со стрессом.

Специалист призвала не ругать себя во время неприятных переживаний, настроиться на заботу о себе и отнестись тепло к самому себе. По словам Петрановской, часто гнев начинается с физических проявлений: сжатия кулаков, учащения сердцебиения, ощущения прилива крови к голове. Эти симптомы можно заметить и своевременно остановить, наблюдая за собой.

Психолог посоветовала переключить внимание на телесные ощущения или «выпустить пар» через физическую активность. Для этого можно умыться, открыть форточку, поесть, активно подвигаться или покричать. «Громкие звуки, которые не будут пугать детей, если будут похожи на игру: например, можно рычать как тигр, или выкрикивать детские считалки», — отметила Петрановская.

Кроме того, специалист рассказала, что гнев можно «усмирить» или «погасить» сложной задачей. «Сядьте, если сидели на стуле — ложитесь на диван. Расслабьте кисти рук, помашите ими в воздухе. Расслабьте нижнюю челюсть, чтобы она отвисла. Попробуйте считать в обратном направлении, начиная с года своего рождения. Или перемножать в уме двузначные числа. Или попробуйте ругаться на иностранном языке, который едва знаете», — пояснила она.

Кроме того, Петрановская порекомендовала обращаться за помощью к близким, изучать свой гнев и выяснять, какими способами его можно усмирить, а также анализировать ситуации, когда получилось не поддаться стрессу. «Обязательно отмечайте свой успех каждый раз, когда удалось справиться с гневом. Вспоминайте, что вы сделали это ради своих близких. Похвастайтесь своими достижениями», — подчеркнула психолог.

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