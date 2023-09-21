Известный режиссер раскрыл подробности о работе с женой

Подробности и главные сложности в работе с женой, актрисой Светланой Антоновой в беседе с «Мослентой» раскрыл режиссер Александр Жигалкин

«Свою жену, Светлану Антонову, снимаю в своих фильмах с удовольствие. Недавно, например, состоялась премьера сериала «Валюша» со Светой в главной роли», — признался в интервью режиссер.

Собеседник подчеркнул, что ему нравится работать с супругой над новыми проектами. Однако, пока не удалось снять ей в острохарактерной, комедийной роли.

Ранее режиссер Лебедев рассказал об отношениях с сыгравшими нацистов актерами.