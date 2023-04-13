Известный режиссер рассказал об отношениях с сыгравшими нацистов актерами

Режиссер Николай Лебедев, известный по фильмам «Легенда № 17» и «Экипаж», снял недавно вышедшую в прокат кинокартину «Нюрнберг», посвященную суду над нацистскими преступниками после Второй мировой войны. В беседе с «Мослентой» он рассказал, какие отношения у него сложись с сыгравшими нацистов актерами.

Лебедев заявил, что при выборе актеров на роль злодеев опирался на портретное сходство с историческими личностями. Он также отметил, что с актерами сыгравшими в этом фильме, в том числе и нацистов, он до сих пор поддерживает дружеские отношения.

В частности, режиссер хорошо общается с Вольфгангом Черни, Людвигом Холлбурком и Марком Фишером, представшими в картине в роли подсудимых на Нюрнбергском процессе.

Отдельно отметил режиссер и актера Сергея Кемпо, сыгравшего в фильме разведчика. По его словам, в «Нюрнберге» он воссоздал точный и сильный образ Николая Волгина, и Лебедев выразил надежду, что в будущем с этим актером удастся еще поработать.

Режиссер также развеял мнение о том, что актрису Любовь Аксенову для фильма «Нюрнберг» ему навязали продюсеры». По его словам, он давно хотел поработать с этой артисткой и был рад, что такая возможность ему представилась.

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