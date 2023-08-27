Известный режиссер умер в Москве

В субботу, 26 августа, известный режиссер Глеб Панфилов умер в Москве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора «Ленкома» Марка Варшавера. Панфилову было 89 лет.

«К сожалению, скончался великий режиссер, друг нашего театра Глеб Анатольевич Панфилов», — сообщил Варшавер. Он напомнил, что состояние здоровья Панфилова в последнее время было очень тяжелым.

В мае 2023 года стало известно о госпитализации Панфилова. Он попал в институт Склифосовского в связи с инсультом, после чего у режиссера развилась пневмония. В начале августа у режиссера диагностировали воспаление легких.

Свой первый фильм — «В огне брода нет» — Панфилов снял в 1960-х. Картина получила главный приз фестиваля в Локарно. В 1970-м появился фильм «Начало», главную роль в котором исполнила актриса Инна Чурикова, на которой в процессе съемок Панфилов женился. В 1978-м она родила ему сына Ивана.

Панфилов и Чурикова прожили в браке 53 года. В январе 2023 года актрисы не стало.