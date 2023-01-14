В Москве умерла актриса Инна Чурикова

В Москве в возрасте 79 лет умерла актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера.

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — сказал он.

В кино Чурикова дебютировала в начале 1960-х — будучи студенткой Щепкинского училища, она исполнила одну из ролей в фильме «Тучи над Борском». Известность актриса получила после воплощения на экране образа Марфы в новогоднем фильме-сказке «Морозко». Вскоре ей одну за другой начали предлагать главные роли — в фильмах «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Ребро Адама» и других.

В театр в 1973 году Чурикову пригласил Марк Захаров. На сцене она исполнила главную женскую роль в спектакле «Тиль», после чего проработала там почти полвека.

Актрису госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы летом 2022 года. Врачи диагностировали у нее перелом ребер, грудины и подвздошной кости после неудачного падения.

В конце октября Чурикова выразила желание вернуться на сцену, но отметила, что пока не восстановилась после травмы.

Несколько дней назад Варшавер сообщал, что актриса может вернуться к работе в феврале.