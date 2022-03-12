Известный садовод раскрыл способ сэкономить на чистке дачного участка от снега

Председатель общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов в беседе с «Мослентой» раскрыл способ сэкономить на чистке дачного участка от снега.

«Несмотря на переменчивую погоду, на даче уже можно топить снег. В некоторых местах его очень много — к примеру, вам наверняка необходимо расчистить дорожки для подхода к дому и не только. Легкий способ — нагревание с помощью золы. Просто посыпьте ей поверхность снега», — рассказал Туманов. Известный садовод подчеркнул, что снег будет таять на глазах даже при минусовой температуре, нагреваясь от солнца.

«Таким нехитрым образом вы сэкономите силы и средства на чистке снега», — заключил собеседник «Мосленты».

Ранее Туманов дал советы начинающим дачникам.